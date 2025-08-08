ВСУ передали российским военным координаты заградотрядов в своем тылу

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали ВС России координаты скопления заградотрядов из числа 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что в Днепропетровской области уничтожены два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Для ударов использовали авиабомбы ФАБ, ликвидированы шесть человек. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. По его словам, такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.