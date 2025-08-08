Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:16

ВСУ передали российским военным координаты заградотрядов в своем тылу

Солдаты 31-й бригады ВСУ передали ВС России координаты заградотрядов нацгвардии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали ВС России координаты скопления заградотрядов из числа 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что в Днепропетровской области уничтожены два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд». Для ударов использовали авиабомбы ФАБ, ликвидированы шесть человек. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. По его словам, такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

ВСУ
Нацгвардия Украины
ВС РФ
спецоперация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.