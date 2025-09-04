«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли доживет до следующих выборов, считает командир отряда спецназначения «Ахмат» Министерства обороны России, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов. Корреспондент NEWS.ru поговорила с боевым генералом о том, почему дни украинского лидера сочтены, какими будут последствия переговоров глав России и США для СВО и зачем нужен сухопутный коридор в Приднестровье.

Почему украинцы ждут прихода РФ

— Апти Аронович, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее рассказал о создании зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины. Мы понимаем, где она начинается. А где должна закончиться?

— Думаю, в конечном итоге мы должны поставить перед собой задачу обеспечить сухопутный коридор до Приднестровья. Но если украинская сторона решит любыми путями с нами договориться, подписать долгосрочное мирное соглашение и признать за Россией те территории, которые конституционно ей принадлежат, наверняка наш верховный главнокомандующий будет принимать решение. Все будет зависеть от того, как поведет себя противник.

— В уже взятых под контроль Россией населенных пунктах на Сумском направлении остаются мирные жители? Как они относятся к нашим военным?

— Мирные жители там есть. Это те люди, которые не захотели уйти на украинскую сторону и дожидались русских солдат. Наверное, сегодня большая часть украинского народа с радостью бы согласилась перейти на сторону РФ. Они осознают, что Киев ведет войну на уничтожение собственного населения. Там ведь всех мужчин начали отлавливать как собак, закидывая на передовую. При этом количество жертв среди солдат ВСУ огромное.

Недавно хакеры получили информацию с сайтов Министерства обороны Украины. Выяснилось, что у противника числятся погибшими уже около 1,7 млн человек. И чем дольше будет идти конфликт, тем критичнее окажется демографическая катастрофа на Украине.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: NEWS.ru

Почему Трамп — не друг России

— Как недавняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске повлияла на настроения в зоне боевых действий?

— Повторю то, что я всегда говорю. Мы должны понимать, что Трамп — не друг России, он друг Америки прежде всего. В США есть серьезный кластер бизнесменов, которые специализируются на военно-промышленном комплексе (ВПК). Он требует постоянных войн в разных регионах мира, чтобы можно было продавать оружие. У этих людей большое влияние на Трампа — им нужно, чтобы их продукцию покупали.

Европейские государства тоже пытаются вести свою игру. Ситуация близка к серьезному расколу в блоке НАТО. Среди состоящих в нем стран есть те, которые не хотят абсолютно никаких конфликтов, другие желают любыми способами победить РФ на поле боя. Они изначально поставили условие воевать до последнего украинца, поэтому сделают все, чтобы этого достичь.

Также стоит понимать, что Европа активно готовится к войне с Россией. США же руководствуются только своими интересами. Их глобальная задача в будущем — победить Китай. Трамп умеет жонглировать как мирным кейсом, так и кейсом войны — этим он и будет заниматься.

— То есть военные не обольщаются ожиданиями скорого завершения конфликта?

— Не обольщаемся. Думаю, наша задача в том, чтобы соединиться с Приднестровьем и иметь сухопутный коридор, а не только получить четыре региона. И мы, думая стратегически, должны для себя обеспечить все необходимые для этого составляющие.

«Власть на Украине получила сигнал»

— В конце августа во Львове убили Андрея Парубия — одного из организаторов госпереворота на Украине и трагедии в одесском Доме профсоюзов. Кто может стать следующим? Зеленский?

— Я больше чем уверен, что его дни сочтены. Он уже не нужен ни Америке, ни Европе. Они хотят видеть на Украине президента, который умеет правильно себя вести с хозяевами. Зеленский же в наркоугаре может поспорить, поругаться. А никто не любит собаку, которая кусает руку, подающую ей еду.

— Как оцениваете кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на роль президента Украины?

— Он сегодня представляет Украину в Великобритании, наработал связи. В принципе он более здравомыслящий человек, чем Зеленский. Во-первых, он будет пытаться угодить Трампу. Во-вторых, понимает, что ВСУ нужна передышка — перевооружиться, переформировать воинские подразделения. Думаю, Залужный будет при любом раскладе пытаться заключить какой-то временный мир.

Но мы должны понимать, что рано или поздно будет найден предлог, который опять приведет к войне против России. Поэтому мы или додавливаем и побеждаем, или в скором времени получаем новый конфликт.

Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие козыри есть у Запада

— С чем связано снижение количества западных наемников на стороне ВСУ?

— 99,9% наемников ехали на Украину воевать за деньги. Им без разницы, в кого стрелять. Они словно отправлялись на сафари, рассчитывали на легкую добычу. Но после того как большая часть этих людей погибла, другие приезжать уже не торопятся. Они видят, что Россия побеждает — их уже ничто не убедит в обратном.

Выплат в ВСУ фактически нет, отношение к бойцам бесчеловечное. Бесплатно погибать за Украину и Зеленского — среди наемников дураков нет. При этом в мире начинает преобладать мнение о том, что русские — за справедливость.

— Недавно МИД РФ рассекретил информацию о тайных тюрьмах на Украине…

— Мы сталкивались с этим, освобождая пленных. В европейских государствах тоже знают, что на Украине есть тайные тюрьмы, где пытают людей, где на них испытывают разные вакцины. Известно, что такие объекты создавались по указаниям из Вашингтона и ЕС.

Когда Западу будет необходимо поменять риторику, он вытащит эту «козырную карту». Ее могут использовать в любой момент, чтобы изменить повестку.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Вопросы обязательно прозвучат»

— В Россию начали возвращаться деятели культуры, уехавшие за рубеж после начала СВО и выступавшие против политики нашего государства. Как это воспринимают военные?

— На фронте большая часть моментов, когда представители так называемой культурной элиты уезжают или возвращаются, возможно, не особо и замечается. Но в любом случае тех, кто проявил себя подобным образом, население нашей страны отторгнет как инородный элемент. Когда СВО завершится и военные вернутся домой — а это будут тысячи и тысячи людей, — повестка уже изменится. Предатели не смогут спокойно зарабатывать на народе России.

— Сейчас на концерты к вернувшимся ходят по инерции?

— Я сомневаюсь, что сознательный человек пошел бы на выступления таких людей после того, как они негативно высказались о России. Но у каждого артиста есть своя публика. Сделать так, чтобы все сразу исправились, не получится.

Но общество все равно изменилось. И завтра могут возникнуть вопросы — а где вы были во время СВО? Почему уехали? Они обязательно прозвучат.

— Мы также видим большое количество приговоров по коррупционным статьям. Как это воспринимают на фронте?

— Всегда в сложные времена на поверхность выплывали худшие элементы и проявлялись худшие качества. Когда будет дан новый старт России, победителю СВО, нас ждет новый этап. Мы одержим верх и над внешним врагом, и над внутренним злом, которое сегодня проявляется за нашими спинами. Это кропотливая работа.

Но Россия уже победила, я повторяю это с 2022 года. Об этом говорит хотя бы то, что Владимир Владимирович Путин сумел противопоставить нашу страну такому большому количеству государств, блоку НАТО, и не допустить ни экономического, ни политического, ни стратегического краха.

Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы могли бы не выстоять против этой сатанинской машины, но сумели консолидироваться. Начиная с детей, которые в детских садах пишут письма бойцам, и заканчивая бабушками и дедушками, вяжущими масксети. Население максимально устремлено к общей победе. Народ, который един, можно покромсать, покоцать, но победить — невозможно.

