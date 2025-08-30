День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 16:34

Раскрыты планы России по продолжению спецоперации

Начальник Генштаба Герасимов: Россия продолжит специальную военную операцию

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов Фото: МО РФ

Россия продолжит проведение специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, стратегическая инициатива в настоящий момент полностью находится у российских войск.

Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период, — подчеркнул Герасимов.

Герасимов также подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и определил новые задачи на перспективу. Он отметил, что украинская армия в этот период сосредоточила усилия на замедлении продвижения российских войск, однако понесла значительные потери. Теперь ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между различными направлениями.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о продолжении массированных ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Он подчеркнул, что российские войска действуют согласно плану и наносят удары исключительно по военным целям, которые используются в интересах ВСУ.

СВО
Валерий Герасимов
Украина
Минобороны РФ
