«По плану»: Герасимов оценил удары по объектам и предприятиям на Украине Герасимов заявил, что армия России продолжает бить по военным объектам Украины

Вооруженные силы России продолжают следовать плану и наносить массированные удары по объектам и предприятиям на Украине, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он вновь подчеркнул, что войска атакуют исключительно военные цели.

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, — сказал Герасимов.

Начальник Генерального штаба также отметил, что российские военнослужащие освободили уже 99,7% территории Луганской Народной Республики. По словам Герасимова, войскам осталось отбить у противника менее 60 квадратных метров земли.

По данным Министерства обороны, за последнюю неделю военнослужащие Вооруженных сил России освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Четыре населенных пункта были взяты под контроль в Донецкой Народной Республике и два — в Днепропетровской области Украины.