День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 16:15

«По плану»: Герасимов оценил удары по объектам и предприятиям на Украине

Герасимов заявил, что армия России продолжает бить по военным объектам Украины

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают следовать плану и наносить массированные удары по объектам и предприятиям на Украине, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он вновь подчеркнул, что войска атакуют исключительно военные цели.

По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, — сказал Герасимов.

Начальник Генерального штаба также отметил, что российские военнослужащие освободили уже 99,7% территории Луганской Народной Республики. По словам Герасимова, войскам осталось отбить у противника менее 60 квадратных метров земли.

По данным Министерства обороны, за последнюю неделю военнослужащие Вооруженных сил России освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной операции. Четыре населенных пункта были взяты под контроль в Донецкой Народной Республике и два — в Днепропетровской области Украины.

Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Валерий Герасимов
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об отмене визита одного из лидеров на парад в Китае
На Западе считают, что Евросоюз начинает терять терпение из-за Венгрии
Повредивший знаменитый маяк пожар полностью ликвидировали
В Евросоюзе хотят отказаться от единогласия
Фильмы, которые лучше книг: 10 ярких примеров
В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на волгоградском рынке
Бывший сотрудник СБУ раскрыл, чья кровь была на руках убитого Парубия
«Очевидные проблемы»: политолог объяснил появление слухов о смерти Трампа
Израильский удар унес жизнь топ-чиновников
Стало известно, сколько жителей Курской области пропали без вести
Зима близко: какой обогреватель выбрать для квартиры или дома в 2025 году
«Драконы Шанхая» хотят переименовать самый большой хоккейный дворец в мире
Коммунальщики откопали 200-килограммовую ногу Сталина
Вирусолог раскрыл, передается ли чикунгунья от человека к человеку
Что делает с людьми лихорадка чикунгунья, есть ли угроза для России?
Путин продлил срок службы Бастрыкину
Трамп умер? Почему не появляется на публике, предсказание в «Симпсонах»
Путин увеличил количество стипендий за прорывные разработки вооружений
Венгрия ломает санкционный фронт Европы против российских компаний
День шахтера: поздравления, когда отмечают праздник, идеи подарков
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.