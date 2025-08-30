Российские военные освободили 99,7% территории в Луганской Народной Республике, заявил начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, которые передает ТАС, у ВСУ осталось отбить менее 60 квадратных метров земли.

В настоящее время нашими Вооруженными силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км), — сказал Герасимов.

Начальник также подчеркнул, что с марта российские военные освободили 3,5 тысячи квадратных метров территории и 149 населенных пунктов. ВС России безостановочно наступают практически по всей линии фронта, добавил Герасимов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью 30 августа нанесли новый массированный удар по военным объектам на Украине. По данным ведомства, были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы.

До этого стало известно, что российские военные в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Восток».