Российские военные освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции принимали участие солдаты группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

До этого сообщалось, что российская армия установила контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, данная трасса активно использовалась ВСУ для транспортного обеспечения и переброски сил. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Между тем командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны.