День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:24

Российские военные освободили Камышеваху в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции принимали участие солдаты группировки «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

До этого сообщалось, что российская армия установила контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, данная трасса активно использовалась ВСУ для транспортного обеспечения и переброски сил. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Между тем командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам рассказывал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны.

СВО
ДНР
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Тайные эксперименты на Украине заинтересовали США
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.