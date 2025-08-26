Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР

ВСУ отправили в тыл элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, заявил РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Шрам. По его словам, осталась лишь тероборона, которая состоит из мобилизованных.

Также 63-я бригада (ВСУ. – NEWS.ru) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК, — рассказал комбат.

Ранее подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении без попыток контратаковать. Как передавал российский военнослужащий с позывным Симба, украинская сторона избегала прямого противостояния с 103-м полком. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке. Он уточнил, что в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.

Тем временем в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток»

