Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин перед началом церемонии открытия памятника журналисту и политологу Дарье Дугиной в парке Захарово

Подразделения российской армии продолжают успешно продвигаться к Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате активных действий были освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка и Клебан-Бык.

Константиновское направление: наши войска достаточно успешно здесь продвигаются. Мы увидели, что в результате решительных действий наших бойцов освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, Клебан-Бык, — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, по его словам, Вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

До этого он отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны.