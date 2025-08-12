ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле «РБ»: ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска

ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска, передает Telegram-канал «Работайте, братья!». По словам российских бойцов, попытка закончилась для них полным провалом. Уточняется, что подразделения ВС РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» ликвидировали скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны, воздушная разведка обнаружила в подвалах пять пунктов управления БПЛА и места скопления живой силы противника, они планировали преодолеть барьерный рубеж.

Ранее ветеран отряда «Вихрь» Алексей Шорохов рассказал, что ВСУ потеряли более половины американских танков Abrams из-за технических неисправностей и невозможности полевого ремонта. По его данным, часть оставшихся машин была уничтожена российскими войсками, а уцелевшие танки украинская сторона предпочла скрыть.