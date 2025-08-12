Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 21:12

ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле

«РБ»: ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска, передает Telegram-канал «Работайте, братья!». По словам российских бойцов, попытка закончилась для них полным провалом. Уточняется, что подразделения ВС РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что ульяновские десантники из группировки войск «Днепр» ликвидировали скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным Минобороны, воздушная разведка обнаружила в подвалах пять пунктов управления БПЛА и места скопления живой силы противника, они планировали преодолеть барьерный рубеж.

Ранее ветеран отряда «Вихрь» Алексей Шорохов рассказал, что ВСУ потеряли более половины американских танков Abrams из-за технических неисправностей и невозможности полевого ремонта. По его данным, часть оставшихся машин была уничтожена российскими войсками, а уцелевшие танки украинская сторона предпочла скрыть.

ВСУ
Красноармейск
штурмовики
котлы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.