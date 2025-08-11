Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте Боец СВО Шорохов: ВСУ потеряли 50% Abrams из-за поломок и сложного ремонта

Вооруженные силы Украины потеряли более половины американских танков Abrams, поскольку они вышли из строя из-за поломок и невозможности ремонта в полевых условиях, заявил NEWS.ru ветеран отряда специального назначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса, главный редактор журнала «Политрук» Алексей Шорохов. По его словам, остальные машины были уничтожены российскими военными, а уцелевшую технику украинские силы предпочли спрятать.

Abrams уже довольно неоднозначно показали себя в Ираке. Хорошо стреляли на равнине и хорошо горели в городах. А в зоне СВО действительно очень быстро исчезли. По нашим данным, больше половины танков исчезли из-за поломок и невозможности ремонтировать в полевых условиях. Часть пожгли наши, остаток ВСУ спрятали, чтобы не позориться, — пояснил Шорохов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Австралия передала Украине только те танки Abrams, которые находятся в плохом состоянии. По его словам, именно по такому принципу Запад поставляет вооружение Киеву, направляя на фронт изношенную технику.