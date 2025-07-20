Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 18:25

«Возьми, боже, что нам негоже»: политолог о передаче танков Abrams Украине

Политолог Перенджиев: Австралия передала ВСУ только изношенные танки Abrams

Танк Abrams Танк Abrams Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралия передала Украине только те танки Abrams, которые находятся в плохом состоянии, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. По его словам, именно по такому принципу Запад поставляет вооружения в адрес ВСУ, направляя на фронт изношенную технику.

Есть интересный момент. Официальная информация приводит такие цифры: у Австралии 59 списанных танков. Но они все-таки не все 59 передали Украине, а только 49, на десяток меньше. Это косвенно доказывает, что они четко определили состояние танков и решили не передавать те, которые в более хорошем состоянии. То есть передается только то оборудование, которое находится в худшем состоянии. На самом деле техника передается так же, как и раньше: со стороны различных структур, как Австралия в данном случае. Принцип тут известен всем по русской пословице: «возьми, боже, что нам негоже». Вот такая система, — объяснил Перенджиев.

Ранее издание News.com.au сообщило, что Австралия доставила на Украину 49 списанных танков M1A1 Abrams. По данным издания, их стоимость составила $245 млн (19,2 млрд рублей).

Австралия
Украина
танки
поставки
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнародован список отмененных в московских аэропортах рейсов
Китаянки взяли золото в синхронном плавании на ЧМ в Сингапуре
Стало известно о состоянии единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии
Мария Захарова станет певицей? Коллаборация с Птахой, что известно
В Госдуме раскрыли, грозит ли полный запрет на использование VPN
Израильские военные подорвали очередной объект «террористов» в секторе Газа
ВСУ атаковали Россию десятками дронов весь день
Ограничения на полеты вводились в трех аэропортах Москвы
Муж Валерии возмутил Сеть пикантным видео с незнакомками
«Я их не хочу»: Лолита сравнила российских артистов-мужчин с детьми
SHAMAN раскрыл, почему выбрал себе в пару Мизулину
SHAMAN ответил хейтерам, которые не верят в его роман с Мизулиной
SHAMAN назвал свою «космическую» мечту
«Оформляй все на себя»: Шаляпин дал совет SHAMAN по свадьбе с Мизулиной
Сборная России по тхэквондо не попадет на чемпионат мира
«Возьми, боже, что нам негоже»: политолог о передаче танков Abrams Украине
От парков до соборов: что посмотреть в Красноярске самостоятельно
На Украине раскрыли, кто заставил Зеленского обратиться к России с просьбой
Составлен список звезд, которых могут выдать России как преступников
Разведка США пообещала разоблачить фейк о вмешательстве РФ в 2016 году
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.