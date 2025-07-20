Австралия передала Украине только те танки Abrams, которые находятся в плохом состоянии, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. По его словам, именно по такому принципу Запад поставляет вооружения в адрес ВСУ, направляя на фронт изношенную технику.

Есть интересный момент. Официальная информация приводит такие цифры: у Австралии 59 списанных танков. Но они все-таки не все 59 передали Украине, а только 49, на десяток меньше. Это косвенно доказывает, что они четко определили состояние танков и решили не передавать те, которые в более хорошем состоянии. То есть передается только то оборудование, которое находится в худшем состоянии. На самом деле техника передается так же, как и раньше: со стороны различных структур, как Австралия в данном случае. Принцип тут известен всем по русской пословице: «возьми, боже, что нам негоже». Вот такая система, — объяснил Перенджиев.

Ранее издание News.com.au сообщило, что Австралия доставила на Украину 49 списанных танков M1A1 Abrams. По данным издания, их стоимость составила $245 млн (19,2 млрд рублей).