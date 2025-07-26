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26 июля 2025 в 13:37

«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов допросил чеченского военного Алихана Берсаева, устроившего дебош в ЛНР. Что об этом известно?

Что за скандал с чеченцем Берсаевым в ЛНР, кто такой Максим Дивнич

В середине июля российский боец ММА и военнослужащий Максим Дивнич опубликовал в Telegram-канале видео, заявив, что на нем Берсаев приставал к девушкам, в том числе к одной замужней россиянке, в бассейне в Луганске. Затем, со слов автора поста, у чеченского военного завязался конфликт с мужем россиянки, после чего в конфликт вступил Дивнич. На замечание Берсаев «послал» его и начал драку, утверждал Дивнич. Этот эпизод попал на видео. На нем спортсмен (его можно узнать по татуировкам) прижимает соперника к земле и наносит серию ударов. В итоге мужчин разняли.

Максим Дивнич Максим Дивнич Фото: Социальные сети

Конфликт продолжился на стоянке. Как сообщается в публикации бойца ММА, Берсаев угрожал окружающим спецназом «Ахмат», к которому якобы имеет отношение.

Инцидент впоследствии прокомментировал Берсаев. В своем ответе он отметил, что Дивнич стремится привлечь внимание к своей персоне за счет его имени и разжечь межнациональную ненависть. Он подчеркнул, что спортсмен намеренно исказил факты и солгал о произошедшем.

Берсаев добавил, что Дивнич имеет к нему претензии из-за его «чеченского происхождения», и выразил уверенность в наличии неприязни к чеченцам. Кроме того, чеченский солдат опроверг информацию о службе в «Ахмате» и признал, что действительно подошел к одной из девушек, но быстро отошел, узнав о ее замужестве. В завершение он упомянул, что Дивнич оскорбил его, назвав «чуркой».

Как на скандал с Берсаевым отреагировал Алаудинов

Апти Алаудинов заявил, что Берсаев является «позором чеченского народа», а также отметил, что тот никогда не имел отношения к спецназу «Ахмат».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность. <...> Он был отправлен на передовую, туда, где он и должен был находиться изначально», — раскрыл судьбу чеченца Алаудинов.

Также командир «Ахмата» обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Он предложил бойцу встретиться, чтобы лично обсудить случившееся.

Провел беседу Алаудинов и с Берсаевым. В опубликованном видео мужчина, который, как утверждается, пытался выдать себя за бойца «Ахмата», признал, что никогда не принадлежал к формированию.

«Меня зовут Берсаев Алихан Алихаджиевич, я военнослужащий Министерства обороны [России]. <...> Никакого отношения я к спецназу „Ахмат“ не имею, я об этом нигде не говорил», — сказал он.

На вопрос командира о достойности своего поведения Берсаев дал отрицательный ответ, заявив о готовности понести наказание и принеся извинения всем, кого задел своим поступком. В ходе разговора он попытался снять с себя ответственность за конфликт с бойцом ММА Максимом Дивничем, утверждая, что не был зачинщиком инцидента.

«Следствие во всем разберется», — резюмировал Алаудинов.

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