Удары по заводу, гражданским: как ВСУ атакуют Россию 26 июля, сколько жертв

Удары по заводу, гражданским: как ВСУ атакуют Россию 26 июля, сколько жертв

ВСУ атаковали беспилотниками южные регионы России. Сколько БПЛА было сбито и перехвачено 26 июля, что известно о последствиях атак на Ставрополь и Ростовскую область, сколько погибших?

Сколько БПЛА атаковало Россию ночью 26 июля

Минобороны России сообщило, что в ночь на 26 июля были перехвачены 54 украинских БПЛА самолетного типа.

«24 [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Орловской области, два — над территорией Тульской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщила пресс-служба МО РФ.

Утром 26 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбиты два беспилотника, летевших на столицу. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

«С 08:00 до 09:40 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Республики Северная Осетия и два — над Московским регионом», — сообщило военное ведомство.

Что известно об атаке на Ставрополь, есть ли жертвы

Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что около 5 утра над Ставрополем раздалась серия громких взрывов. На территории Ставропольского края была объявлена опасность по беспилотникам.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил информацию об атаке БПЛА,

«Был небольшой пожар, он ликвидирован. Работают экстренные службы, идет устранение последствий. Пострадавших и погибших нет. Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена», — объявил глава региона.

В соцсетях распространяются видеозаписи, сделанные очевидцами атаки БПЛА в Ставрополе. Кадры были сделаны на территории рынка «Южный». На видео беспилотник ВСУ типа UJ-22 Airborne пикирует и врезается в крупное здание, не причиняя существенных повреждений.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Власти Ставрополя и края подтвердили атаку на промышленный объект. В городе расположен радиозавод. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были атаки в Ростовской области, сколько погибших

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 26 июля атака беспилотников была отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области.

«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. По оперативным данным, люди не пострадали», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил о гибели людей в Зимовниковском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. Дрон атаковал гражданский автомобиль.

«Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты», — сообщил Слюсарь.

Кроме того, атака БПЛА пришлась на дом в центре Горловки в ДНР. Мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале написал, что атака была в поселке Победа. Информации о пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где закрывались аэропорты, останавливались поезда ночью 26 июля

Ночью 26 июля план «Ковер» вводился в аэропортах Грозного, Владикавказа и Калуги. Несколько рейсов были задержаны и перенаправлены в другие воздушные гавани. Утром кавказские аэропорты были закрыты вновь из-за угрозы атак БПЛА.

РЖД не сообщало о новых задержках в движении поездов из-за атак украинских БПЛА.

Telegram-канал оперативной информации Крымского моста сообщил, что в 00:45 было перекрыто движение автотранспорта. Машины пустили вновь в 01:15, с тех пор поток машин не прерывался. В настоящее время на выезд из Крыма есть очередь из 630 автомобилей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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