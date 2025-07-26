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26 июля 2025 в 00:54

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно ограничили

Крымский мост Крымский мост Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра, курирующего ситуацию на транспортном переходе. Причина закрытия движения пока не уточняется.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — следует из сообщения.

Также в ночь на пятницу, 25 июля, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всех находившихся на тот момент на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие.

До этого на подходе к Крымскому мосту наблюдалась пробка из 500 машин. Автомобилисты ожидали своей очереди на въезд. Согласно предоставленным данным, время ожидания перед переправой составляло примерно два часа.

Ранее предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту. Бизнесмен переживал трудные времена и торговал на рынке овощами. Между тем он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить мост. Возбуждено уголовное дело.

Крымский мост
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