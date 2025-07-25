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25 июля 2025 в 01:01

Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Крымский мост в Керчи Крымский мост в Керчи Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — указали авторы публикации.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что путешественникам следует выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок у Крымского моста. Также водителям лучше запастись водой и вещами на случай длительных задержек в пути.

До этого на подходе к Крымскому мосту наблюдалась пробка из 500 машин. Автомобилисты ожидали своей очереди на въезд. Согласно предоставленным данным, время ожидания перед переправой составляло примерно два часа.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что переправа была атакована Украиной, однако никаких повреждений мост не получил. Он отметил, что Киев продолжает осуществлять попытки атаки на мирные инфраструктурные объекты в России.

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