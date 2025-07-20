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20 июля 2025 в 18:05

Путешествующим в Крым дали рекомендации из-за пробок на мосту

РСТ рекомендовал россиянам выбирать другие маршруты в Крым из-за пробки у моста

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Путешественникам следует выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок у Крымского моста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ). Также водителям лучше запастись водой и вещами на случай длительных задержек в пути, добавили там.

РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты, — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала о ситуации на подходах к Крымскому мосту, по состоянию на 17:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи — 354 транспортных средства. Время ожидания проезда — около часа.

Ранее сообщалось, что автомобильная очередь на Крымском мосту со стороны Тамани достигла исторического максимума за семь лет существования переправы. Протяженность пробки составила 22 километра.

Днем 20 июля в пробке стояли около 1,7 тысячи транспортных средств, а время ожидания проезда для водителей составляло до трех часов. Этот показатель значительно превышает прошлогодний рекорд — 17 километров.

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