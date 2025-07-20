Автомобильная пробка на Крымском мосту достигла исторического максимума

Автомобильная очередь на Крымском мосту со стороны Тамани достигла исторического максимума за семь лет существования переправы, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, протяженность пробки достигла 22 километров.

В пробке стоят около 1,7 тысячи транспортных средств, а время ожидания проезда для водителей составляет до трех часов. Этот показатель значительно превышает прошлогодний рекорд — 17 километров, зафиксированный в разгар летнего сезона.

По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», на 16:00 мск ситуация на переправе была напряженной. Так, со стороны Тамани в очереди стояло 870 автомобилей (время ожидания — три часа), в то время как со стороны Керчи — 305 (время ожидания — час).

17 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого, 12 июля, очередь из почти тысячи автомобилей образовалась перед въездами на Крымский мост. Время ожидания проезда достигало двух часов.