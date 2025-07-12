На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин

На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин

Очередь из почти тысячи автомобилей образовалась днем 12 июля перед въездами на Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Время ожидания для проезда достигает двух часов.

В очереди со стороны Тамани находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 587 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту открыт только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовики направляются в Крым альтернативными маршрутами через новые регионы или с помощью паромной переправы через Керченский пролив.

Согласно рекомендациям, наименьшая загруженность отмечается в ночные часы — с 01:00 до 07:00. Также относительно свободный проезд фиксируется в понедельник с 08:00 до 16:00. Пиковые нагрузки приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, особенно в промежутке между 17:00 и 23:00.

Ранее, 5 июля, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не уточнялись.