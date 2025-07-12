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12 июля 2025 в 12:55

На Крымском мосту образовалась очередь почти из тысячи машин

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь из почти тысячи автомобилей образовалась днем 12 июля перед въездами на Крымский мост, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Время ожидания для проезда достигает двух часов.

В очереди со стороны Тамани находится 340 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 587 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, — говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту открыт только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Грузовики направляются в Крым альтернативными маршрутами через новые регионы или с помощью паромной переправы через Керченский пролив.

Согласно рекомендациям, наименьшая загруженность отмечается в ночные часы — с 01:00 до 07:00. Также относительно свободный проезд фиксируется в понедельник с 08:00 до 16:00. Пиковые нагрузки приходятся на пятницу, субботу и воскресенье, особенно в промежутке между 17:00 и 23:00.

Ранее, 5 июля, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не уточнялись.

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