На Крымском мосту временно перекрыли движение

Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли, движение автомобилей приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации по ситуации на переправе. Водителей просят сохранять спокойствие во время досмотров.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

По данным канала на 19:00, в пробке со стороны Керчи находились 270 автомобилей. Время ожидания прогнозировалось около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдалось.

Ранее сообщалось о внушительных пробках на границе с Казахстаном. В пресс-службе посольства РФ в Астане отмечали, что заторы были вызваны наплывом желающих попасть в Россию. Речь шла о пункте пропуска «Жайсан». В ведомстве также уточняли, что из-за туристов в сезон отпусков российские пограничники стараются проводить проверку документов быстрее. Люди, застрявшие в пробке, жаловались на антисанитарию из-за отсутствия туалетов.