Удар по поездам, ЗАЭС и Невинномысску: как ВСУ атакуют Россию 25 июля

Удар по поездам, ЗАЭС и Невинномысску: как ВСУ атакуют Россию 25 июля

ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по России. Сколько БПЛА было сбито и перехвачено, где были удары, что происходит в аэропортах и на железных дорогах?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 25 июля

Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью регионы России атаковали 105 украинских БПЛА самолетного типа.

«26 [БПЛА сбито и перехвачено] над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Брянской области, 23 — над территорией Ростовской области, девять — над акваторией Азовского моря, восемь — над территорией Краснодарского края, пять — над территорией Ставропольского края, три — над территорией Курской области, три — над территорией Тамбовской области, два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Орловской области», — сообщила пресс-служба МО РФ.

Как атаки БПЛА 25 июля нарушают работу транспорта в России

В ночь на 25 июля восемь аэропортов России — Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя, Грозного, Нальчика, Магаса, Владикавказа и Тамбова — приостанавливали работу после объявления плана «Ковер». Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений около 06:30 мск.

В аэропорту Сочи сообщили, что из-за атак были задержаны на вылет 38 рейсов.

«На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов)», — говорится в сообщении пресс-службы.

25 июля под ударом вновь оказалась инфраструктура Российских железных дорог. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов. Под удар попали частные жилые дома в Темрюкском и Славянском районах.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — сообщил Кондратьев.

Движение через Тимашевск было восстановлено к 03:50. С задержками следуют 12 поездов, сообщили в РЖД.

Еще одна атака на объект РЖД произошла в Ростовской области.

«Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В РЖД сообщили, что из-за атак и повреждения контактной сети в Ростовской области задерживались 10 поездов.

«Киев нацелился на туристический сезон. Задержки поездов, самолетов — это и есть цель Зеленского. Ведь формулировки будут: „аэропорт закрыт из-за угроз БПЛА“, „после падения БПЛА задерживаются поезда“. Все это подтверждает мысль о необходимости широкой буферной зоны. Упростить ситуацию может и переход Одессы под российский флаг. Все-таки расположение в части атак и накопления сил для Киева более чем „удобное“», — отмечает журналист Андрей Гусий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Невинномысск и Тамбов, где еще были удары

Мэр города Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков сообщил о массированной атаке БПЛА. По его данным, было сбито 37 БПЛА. Разрушений и потерь в городе не зафиксировано. Он выразил благодарность ПВО и призвал жителей города не распространять фото и видео ударов 25 июля.

Telegram-каналы распространили сделанные ночью кадры, на которых, как утверждается, горит химическое промпредприятие. Однако Миненков на видео с утра показал территорию завода без признаков горения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Уважаемые жители Невинномысска, попрошу всех убрать панику», — объявил мэр.

Утром 25 июля ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по шахте им. Засядько в Киевском районе Донецка. СМИ пишет, что одна из ракет «попала по касательной» рядом с административным зданием и ударила в парковку, другая — пробила здание. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Кроме того, ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС: БПЛА сбросил боеприпас на парковку у ЗАЭС, повреждены семь гражданских автомобилей, сообщили в пресс-службе станции.

«Персонал станции не пострадал. Для ликвидации последствий атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС», — объявила пресс-служба.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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