Новое оружие России прилетело в Харьков: удары по Украине сегодня, 25 июля

Новое оружие России прилетело в Харьков: удары по Украине сегодня, 25 июля

ВС РФ нанесли новую серию ударов по военным целям на Украине. Сколько БПЛА и ракет атаковали Украину сегодня, 25 июля, где были удары, какое новое оружие применили?

Сколько БПЛА и ракет атаковали Украину сегодня, 25 июля

Ночью 25 июля ВС РФ нанесли удары по военным объектам в четырех областях Украины: в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской.

Ресурсы ВСУ утверждают, что за ночь Россия запустила 61 БПЛА, две баллистические ракеты «Искандер» и новые планирующие авиабомбы.

Минобороны РФ не называло количество сил и средств, применявшихся для ударов 25 июля.

Где были удары на Украине 25 июля, какие цели поражены

Блогер Олег Царев сообщает, что ВС РФ впервые применили новое вооружение: универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМПБ-5. Предположительно, управляемые снаряды выпустил фронтовой бомбардировщик Су-34. Под удар попало промышленное предприятие рядом с ЖК «Рогатинский».

Официальной информации о существовании модификации УМПБ-5 в открытых источниках нет. По сообщениям СМИ, базовая версия боеприпаса несет около 100 кг взрывчатки, имеет спутниковую систему наведения и может запускаться как с самолета, так и с помощью РСЗО «Торнадо-С».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что Харьков и Балаклея оказались под плотным огнем.

По Сумской области пришлось три серии ударов. Они пришлись по Сумскому и Конотопскому районам, а позже — по Шостке и целям в городе Конотоп.

В Полтавской области удары пришлись по районам Камышни и Кременчуга.

«Отмечена длительная активность БПЛА, а также признаки доразведки — типичная фаза перед повторным заходом или комбинированным ударом», — указывает Лебедев.

Удары в Днепропетровской области наносились после двух часов ночи.

«В Днепропетровске, вероятно, работал рой дронов-камикадзе (отмечено минимум три захода с доразведкой и повторной атакой). Это продолжение логики предыдущих атак на логистику и ремонтные узлы центра», — утверждает Лебедев.

По версии блогера, ВС РФ продолжают последовательно «обрабатывать» разные районы Украины, чередуя удары по различным центрам промышленности и логистики.

«Смена акцента: после плотной работы по югу в предыдущие сутки (Одесса, Николаев, Черкассы) РФ сместила усилия на центр и северо-восток, в первую очередь на Сумы, Полтаву и Днепропетровск. Это отражает циклическую логику ударов: один регион отрабатывается одни-двое суток — после чего давление переносится на другой», — отмечает координатор николаевского подполья.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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