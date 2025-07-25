Самый сложный участок фронта для ВСУ расположен у Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, этот район требует «ежедневного внимания».

Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание, <...> самое сложное сейчас направление, — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов сообщил, что Зеленский грозился отправить на фронт тех, кто протестует против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Такое решение может сильно ударить по моральному духу украинских военных, отметил он.

Также Зеленский отметил, что Запад не готов усилить антироссийские санкции и требует от Украины провести мобилизацию 18-летних граждан. Санкции будут эффективны, если бюджет России останется без средств на финансирование боевых действий, добавил он.