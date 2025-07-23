Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 21:23

На Западе раскрыли планы Зеленского по подавлению протестов на Украине

Экс-нардеп Фирсов: Зеленский грозил отправить на фронт противников закона о НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский грозился отправить на фронт тех, кто протестует против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил газете Financial Times бывший депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов. По его словам, такое решение Зеленского может сильно ударить по моральному духу украинских военных.

И что вы с этим сделаете? Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят, — приводит Фирсов слова Зеленского.

Он добавил, что солдаты ВСУ могут потерять мотивацию от таких новостей. По его мнению, они больше не будут видеть смысла продолжать сопротивляться.

Ранее Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады.

Украина
Владимир Зеленский
протесты
подавление
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский подвел итоги работы России и Украины по гуманитарным направлениям
Мединский назвал условие встречи Путина и Зеленского
«30 человек»: Мединский раскрыл, на кого РФ готова обменять бойцов ВСУ
Стало известно, когда примут решение о новых переговорах Украины и России
Политолог ответил, когда встретятся Путин и Зеленский
Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского
Раскрыт способ определения маршрута авто в деле о подрыве Крымского моста
Раскрыта общая сумма взяток по делу главреда Baza
Стало известно, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
Продолжения третьего раунда переговоров России и Украины не будет
Продюсера Telegram-канала Baza отправили под арест
Стало известно, на каком языке шли переговоры в Стамбуле
В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины
На Западе раскрыли планы Зеленского по подавлению протестов на Украине
Украинский пограничник бросил оружие в лесу и убежал в страну ЕС
Учитель эксплуатировал детей ради своих сексуальных утех
Названы семь важных причин пить больше воды
В Британии раскрыли подробности ситуации с пошлинами США против ЕС
МИД Турции назвал конечную цель переговоров в Стамбуле
«Зеленский истерит»: почему Запад «зажал» ЗРК Patriot и при чем тут Трамп
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.