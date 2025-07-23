На Западе раскрыли планы Зеленского по подавлению протестов на Украине

На Западе раскрыли планы Зеленского по подавлению протестов на Украине Экс-нардеп Фирсов: Зеленский грозил отправить на фронт противников закона о НАБУ

Украинский лидер Владимир Зеленский грозился отправить на фронт тех, кто протестует против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил газете Financial Times бывший депутат Верховной рады, командир подразделения БПЛА в ВСУ Егор Фирсов. По его словам, такое решение Зеленского может сильно ударить по моральному духу украинских военных.

И что вы с этим сделаете? Люди, которые могли бы нас остановить, находятся на передовой. Тех, кто выйдет на протест, тоже скоро туда отправят, — приводит Фирсов слова Зеленского.

Он добавил, что солдаты ВСУ могут потерять мотивацию от таких новостей. По его мнению, они больше не будут видеть смысла продолжать сопротивляться.

Ранее Зеленский утвердил законопроект, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады.