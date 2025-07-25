Погода в Москве сегодня, 25 июля: тропический ливень снова зальет город?

Погода в Москве сегодня, 25 июля: тропический ливень снова зальет город?

Череда тропических ливней в Московском регионе закончилась, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице сегодня, 25 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 25 июля

По информации Тишковца, в течение сегодняшнего дня аэросиноптическая ситуация в Центральной России будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждет переменная облачность, осадки маловероятны, ветер северных румбов, не более 3–8 м/с.

«В Москве воздух прогреется до плюс 26–29 градусов, в Подмосковье — до плюс 25–30 градусов. Это, кстати, на несколько градусов выше, чем положено на макушку лета. Показания барометров при этом будут расти и к вечеру составят 746 мм рт. ст. Что касается погоды на выходные, то ее характер существенных изменений не претерпит», — рассказал синоптик.

Его коллега Михаил Леус подтвердил, что в пятницу в столице будет жарко и без дождей.

«Сегодня в формирование условий погоды в столичном регионе вмешается гребень антициклона с севера. Он сделает атмосферу более устойчивой, чем остановит процессы конвекции, и развивающиеся в небе редкие облака уже не смогут достичь фазы выпадения осадков. А вот температурные показатели заметно подрастут», — сообщил Леус.

По его данным, в субботу, 26 июля, в Москве без осадков, ночью плюс 14–16 градусов, днем плюс 26–28 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 25 июля

В Санкт-Петербурге сегодня тоже солнечно и жарко. По информации Леуса, в пятницу Северная столица останется под влиянием антициклона с характерной для него малооблачной и сухой погодой. При этом столбики термометров в период максимального прогрева будут колебаться около 30-градусной отметки.

«Температура воздуха плюс 29–31 градус, в Ленинградской области плюс 27–32 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — написал Леус.

В субботу в городе без осадков, ночью плюс 18–20 градусов, днем плюс 30–32 градуса.

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