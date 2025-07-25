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25 июля 2025 в 10:51

Ситуация в аэропортах РФ 25 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прошедшей ночью регионы России снова подверглись атаке БПЛА со стороны Украины, из-за чего в аэропортах снова вводились временные ограничения. Какова ситуация сегодня, 25 июля, что с рейсами в Москве и Сочи?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 25 июля

Около половины пятого утра Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. В 06:24 мск ограничения были сняты.

В три часа утра глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в республике и других регионах Северо-Кавказского федерального округа введен план «Ковер». В состав СКФО, помимо Северной Осетии, входят также Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Чечня.

Как сообщалось, в ночь на 24 июля в Сочи произошла массированная атака БПЛА ВСУ. На месте падения беспилотников загорелся гаражный кооператив. Два человека погибли, 13 пострадали.

Утром в сочинском аэропорту были задержаны 38 рейсов. Из них 20 — вылетающих, 18 — прилетающих, сообщила воздушная гавань. Там отметили, что время вылета может корректироваться.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В настоящий момент обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, работают точки общепита, места для отдыха имеются во всех секторах, как в общей зоне, так и в чистой», — уточнили в аэропорту.

Также утром стало известно, что самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи из Новосибирска, развернулся по направлению к аэропорту вылета. Борт совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области. В транспортной прокуратуре пояснили, что самолету пришлось вернуться для проверки систем герметизации и наддува.

Кроме того, на юге России после атаки БПЛА задержаны более 20 поездов, заявили в РЖД. В Ростовской области на станции Песчанокопская повредилась контактная сеть. Десять составов задержаны на срок до пяти часов. В Краснодарском крае после падения обломков повреждена работа контактной сети на станции Тимашевская. Там задерживаются 12 поездов.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 105 украинских БПЛА. Из них 26 перехватили в Белгородской области, 25 — в Брянской, 23 — в Ростовской области и девять — над Азовским морем. Еще восемь дронов сбили над Краснодарским краем, пять — над Ставропольем, по три — над Курской и Тамбовской областями.

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