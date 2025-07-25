Обхитрили ВСУ и ударили по штабу в Херсоне: успехи ВС РФ к утру 25 июля

Обхитрили ВСУ и ударили по штабу в Херсоне: успехи ВС РФ к утру 25 июля

В подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 25 июля?

ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Херсоне

В момент удара в здании проходило совещание офицеров Вооруженных сил Украины и представителей полиции из Николаева.

«Сегодня был произведен точный авиаудар по зданию бывшего Главного управления МВД в Херсоне. В момент атаки там находились офицеры ВСУ и сотрудники украинской полиции», — написал глава региона.

Губернатор также отметил, что, согласно записям объективного контроля, украинские военные попытались эвакуироваться, но их транспортные средства были уничтожены. Таким образом были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ, подытожил Сальдо.

Марочко рассказал, сколько сел зачищают бойцы ВС РФ у Красноармейска в ДНР

Российские войска, взяв город Зверево, одновременно проводят зачистку двух населенных пунктов — Перше Травня и Троянда — в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие Зверево сигнализирует о начале боев в Красноармейске, поскольку этот населенный пункт фактически переходит в территорию города. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

«Идут зачистки Перше Травня и Троянды, расположенных рядом с Зверево. Ожидается, что в ближайшее время Министерство обороны России объявит об освобождении этих населенных пунктов», — отметил эксперт со ссылкой на собственные источники.

Российский боец в блиндаже обхитрил военных ВСУ

Российский военнослужащий Олег Хомяков спрятался от украинского дрона и группы противника в блиндаже ВСУ, оказавшись под завалом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что после этого боец выбрался и уничтожил группу украинских военных.

«Выбираясь из-под завала, Олег услышал движение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Олег Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил противника», — добавили в МО РФ.

В ведомстве указали, что благодаря смелости Хомякова опорный пункт ВСУ был захвачен. В последующем российские войска вели с него корректировку артиллерийского огня по позициям противника.

Военкор озвучил успехи ВС РФ в Красноармейске

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что ВСУ получили «плохие новости» из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР — там закрепились российские военные. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«На исходе четверга (24 июля. — прим. NEWS.ru) плохие новости для противника из Покровска и Купянска. По оперативным данным, русским подразделениям удалось закрепиться в городской черте Покровска», — написал журналист.

Военные применили новые боеприпасы на Украине

Российские Воздушно-космические силы впервые применили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 для нанесения удара по объекту в Харькове, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что всего было выпущено по территории Украины два высокоточных снаряда. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Сообщается, что по цели были выпущены два высокоточных боеприпаса УМПБ-5 с фронтового бомбардировщика Су-34. Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, дальность пуска нового оружия составила около 100 километров.

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