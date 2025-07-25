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25 июля 2025 в 04:11

Марочко рассказал, сколько сел зачищают бойцы ВС РФ у Красноармейска в ДНР

Марочко: бойцы ВС РФ зачищают два населенных пункта у Красноармейска в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска, взяв город Зверево, одновременно проводят зачистку двух населенных пунктов — Перше Травня и Троянда — в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, взятие Зверево сигнализирует о начале боев в Красноармейске, поскольку этот населенный пункт фактически переходит в территорию города. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Идут зачистки Перше Травня и Троянды, расположенных рядом с Зверево. Ожидается, что в ближайшее время Министерство обороны России объявит об освобождении этих населенных пунктов, — отметил эксперт со ссылкой на собственные источники.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные успешно отразили три атаки украинской армии в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Также удалось взять под контроль двухкилометровый участок дороги, ведущей к Кременной в ЛНР, добавил Марочко. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин до этого рассказал, что Украина ежемесячно теряет более 30 тысяч солдат ранеными и убитыми. По его словам, нехватка военнослужащих вынуждает Киев использовать иностранных наемников. Большие потери в рядах противника фиксируются на Сумском направлении, а также в районах Часова Яра, Константиновки и Красноармейска.

Андрей Марочко
Красноармейск
ДНР
ВС РФ
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