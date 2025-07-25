Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 июля

Два человека получили легкие травмы в результате падения обломков украинских беспилотников в вагоны проходящего через город пассажирского поезда в Тимашевске Краснодарского края, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. Он добавил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб.

«Двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию», — написал губернатор края.

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Жителям региона рекомендуют следить за официальными обновлениями и соблюдать необходимые меры предосторожности.

«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план „Ковер“», — написал глава региона.

Telegram-канал SHOT пишет, что около семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, предварительно, сработала система ПВО по дронам ВСУ «Лютый». Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки в небе и слышали звуки пролета. Кроме того, SHOT выяснил, что хлопки слышали люди из города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

Два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

«В поселке Федоровка городского округа Иловайск в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2013 г. р. В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на мотоцикл ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 г. р.», — написал Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Опасность атаки БПЛА была объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета. Оперативный штаб работает круглосуточно. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал Меняйло.

На федеральной территории «Сириус» ночью были активированы системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: отойти от окон и по возможности укрыться, чтобы минимизировать риски.

«Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и по возможности укрыться», — написал глава местной администрации.

Позднее он сообщил, что ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе в Краснодарском крае. Плишкин призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

В Адлерском районе Сочи из-за атаки ВСУ погибла женщина, передает пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Там уточнили, что еще одна горожанка получила тяжелые ранения.

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