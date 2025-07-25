Starlink Маска — всё. Сбой по всему миру, ВСУ без связи, что это значит

Starlink Маска — всё. Сбой по всему миру, ВСУ без связи, что это значит

Пользователи спутниковой системы Starlink сообщили о масштабном сбое по всему миру. Что об этом известно, как ситуацию прокомментировал предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск, ВСУ останутся без связи?

Что известно о свое в работе Starlink

Спутниковая система Starlink вышла из строя по всему миру, об этом свидетельствуют данные DownDetector.

По его данным, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, а 40% жалуются на полное отключение связи.

В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также фиксируются в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии. Число жалоб в Канаде превысило 13 тысяч, в Германии — 11 тыс.

Компания Starlink подтвердила информацию о сбоях на официальном сайте.

«В настоящее время Starlink испытывает перебои в обслуживании. Наша команда проводит расследование», — говорится на сайте Starlink.

ВСУ остались без связи

Starlink перестала работать на всей линии фронта Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна.ua». Эту информацию подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

«Starlink лег по всему фронту», — сказал он.

Репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале написал, что украинские войска почти полностью потеряют связь на линии боевого соприкосновения, так как вся связь у них выстроена на Starlink.

«Если это правда и продлится какое-то время, то ВСУ потеряет практически полностью связь между подразделениями на ЛБС. Так как у них, по сути, вся связь выстроена через Starlink. Ждем, надеемся и верим!» — сказано в публикации.

Что сказал Илон Маск

Работа спутниковой системы связи Starlink будет вскоре восстановлена, заявил Маск в социальной сети X. Он принес извинения перед пользователями.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения», — написал он.

Что такое Starlink

Starlink — это проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг. Сервис активно применяют украинские военные для поддержания связи.

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