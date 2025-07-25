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25 июля 2025 в 00:49

SHOT сообщил, что в Ростовской области раздались семь взрывов

SHOT сообщил, что в Таганроге и Новочеркасске раздались семь взрывов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT пишет, что около семи взрывов прогремело в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области, предварительно, сработала система ПВО по дронам ВСУ «Лютый». Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки в небе и слышали звуки пролета. Кроме того, SHOT выяснил, что хлопки слышали люди из города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Кроме того, два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск. Как отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, две женщины в момент налета находились на улице. Также в больницу с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии был доставлен мужчина.

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