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Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 07:18

Три мирных жителя пострадали из-за атаки украинских БПЛА на Новочеркасск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, две женщины в момент налета находились на улице, их доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие, — отметил врио главы региона.

Также в БСМП с осколочным ранением живота был доставлен житель дома по улице Аксайская, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Слюсарь добавил, что в разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, пожары оперативно потушены. Осколками повреждены четыре автомобиля, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что основной целью атаки ВСУ на Ростовскую область являлась, предположительно, Новочеркасская ГРЭС. Как рассказали очевидцы, один из дронов был уничтожен силами ПВО. Остальные воздушные цели также перехвачены и сбиты.

До этого стало известно, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА за три часа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами РФ. Основная часть воздушных целей, а именно 28 дронов, была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 беспилотников сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.

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