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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 23:24

Ребенок получил ранения при атаке ВСУ на ДНР

Пушилин: в ДНР из-за атак ВСУ получили ранения взрослый и ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

В поселке Федоровка городского округа Иловайск в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мальчик 2013 г. р. В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на мотоцикл ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 г. р., — написал Пушилин.

Кроме того, повреждения получили два жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Также был разбит автобус городского маршрута в Калининском районе Горловки, магазин и здание инфраструкты.

Ранее осколки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Каче, об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, а также легковой автомобиль, никто не пострадал.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предложил построить сплошной антидроновый рубеж от Балтийского до Черного моря, что позволило бы России защититься от налетов БПЛА со стороны западных стран. Такой барьер сможет не только перехватывать дроны, но и в перспективе противостоять крылатым и гиперзвуковым ракетам.

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