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23 июля 2025 в 23:13

Обломки украинского дрона рухнули на территорию школы под Севастополем

Развожаев: обломки БПЛА упали на территорию школы в Каче

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Осколки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Каче, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, никто не пострадал.

Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке. Никто из людей не пострадал, — уточнил Развожаев.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск. Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, две женщины в момент налета находились на улице. Также в больницу с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии был доставлен мужчина.

До этого стало известно, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве. Фрагмент дрона нашли в 500 метрах от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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