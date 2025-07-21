Средства ПВО сбили 25 беспилотников за шесть часов

В ходе очередной атаки украинских беспилотников российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 25 воздушных целей. Воздушное пространство защищали с 16:00 до 22:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 единиц — сбито над Ростовской областью. Восемь беспилотников нейтрализовано в небе над Брянской областью, еще два — над Калужской. На подлете к Москве перехвачено два БПЛА, один из которых направлялся непосредственно к столице. Один беспилотник сбит над Республикой Крым.

Все цели уничтожены без последствий для наземной инфраструктуры. Пострадавших также не выявлено.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев указал, что у России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками. По его словам, в их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства. Они могут работать с изменением частотного диапазона. Кроме того, существуют и ударные средства, позволяющие отражать атаки БПЛА.