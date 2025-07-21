Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 23:48

Средства ПВО сбили 25 беспилотников за шесть часов

МО РФ: средства ПВО сбили 25 украинских дронов над пятью регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе очередной атаки украинских беспилотников российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 25 воздушных целей. Воздушное пространство защищали с 16:00 до 22:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 единиц — сбито над Ростовской областью. Восемь беспилотников нейтрализовано в небе над Брянской областью, еще два — над Калужской. На подлете к Москве перехвачено два БПЛА, один из которых направлялся непосредственно к столице. Один беспилотник сбит над Республикой Крым.

Все цели уничтожены без последствий для наземной инфраструктуры. Пострадавших также не выявлено.

Ранее бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев указал, что у России есть эффективные способы борьбы с украинскими беспилотниками. По его словам, в их числе можно назвать особые радиолокационные станции отечественного производства. Они могут работать с изменением частотного диапазона. Кроме того, существуют и ударные средства, позволяющие отражать атаки БПЛА.

атаки
ВСУ
Минобороны РФ
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 июля 2025 года
Российские борцы одержали верх над американцами в Венгрии
Средства ПВО сбили 25 беспилотников за шесть часов
Женщина лишилась 12 млн рублей из-за «службы доставки цветов»
Раскрыто, каким методом Зеленский избавляется от своих конкурентов
Продажа дома за $25 млн, допинг-скандал, жених-олигарх: как живет Шарапова
Безопасность с рождения: как выбрать автокресло правильно
В Госдуме озвучили, кто вынудил гимнастку из РФ не выступать под Аллегрову
«Дети эвакуированы»: осколки БПЛА в Бердянске рухнули на детсад
Колумбийская собака спасла более 30 человек, подорвавшись на мине
Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды
Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным
Компот пахнет ананасом, а варится из кабачка — тропики в банке
«Раиса такой не готовила»: Новикова раскрыла, как кормила Горбачева борщом
Канада выделит $14,6 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
Шмыгаль указал на многомиллиардный разрыв в военном бюджете Украины
Россиянам перечислили опасные регионы для владельцев частных домов
Экс-полицейский убил жену после того, как она узнала о его измене
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.