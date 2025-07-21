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21 июля 2025 в 13:26

Назван способ решить проблему налетов украинских дронов вглубь России

Военэксперт Кнутов призвал строить антидроновую стену между Россией и Западом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Строительство сплошного антидронового рубежа от Балтийского до Черного моря позволит России защититься от налетов БПЛА со стороны западных стран, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такой барьер сможет не только перехватывать дроны, но и в перспективе противостоять крылатым и гиперзвуковым ракетам.

Нужен наш рубеж от Балтийского до Черного моря, сплошная стена, которая не должна пропускать БПЛА, а в перспективе и крылатые, и гиперзвуковые ракеты. НАТО приняло решение строить подобного рода антидроновую стену, ее протяженность составит три тысячи километров. Этот главный вопрос сейчас, на мой взгляд. Только он способен решить проблему проникновения БПЛА вглубь территории РФ. На первом этапе нужно создавать местную ПВО. Во время ВОВ она показала очень хорошие результаты, — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО 21 июля, с 8:30 до 12:00 мск, сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями. По информации ведомства, над последними тремя регионами было сбито по два беспилотных летательных аппарата.

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