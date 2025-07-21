Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на четыре региона

Средства ПВО с 8:30 до 12:00 мск сбили 14 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областями, передает пресс-служба Минобороны РФ. Над последними тремя регионами было сбито по два беспилотных летательных аппарата.

В период с 8:30 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ночь на 21 июля украинский город подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации на Украине. По его словам, в результате ударов ракет и дронов «Герань» повреждена инфраструктура. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что дроны противника были уничтожены над несколькими городами Ростовской области. Однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание. Никто из местных жителей не пострадал.