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21 июля 2025 в 02:03

Фрагменты сбитых в Ростовской области дронов вызвали пожар на ж/д вокзале

Слюсарь: обломки сбитых дронов вызвали пожар на вокзале в Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область подверглась воздушной атаке Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов, которую успешно отразили силы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Дроны противника были уничтожены над несколькими городами, однако обломки одного из БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание.

Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация уточняется, — написал Слюсарь.

Как уточнил врио губернатора, дроны ВСУ также были уничтожены над городами Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск. Это предотвратило более серьезные последствия атаки.

В этот же период в Каменоломни произошло еще одно возгорание. Огонь вспыхнул в цветочном магазине, расположенном по адресу: переулок Садовый, дом 15б. На место обоих пожаров незамедлительно прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных подразделений для ликвидации огня и минимизации ущерба.

Ранее сообщалось о взрывах на территории Ростовской области. Жители Шахт и Новошахтинска говорили о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

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Фрагменты сбитых в Ростовской области дронов вызвали пожар на ж/д вокзале
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