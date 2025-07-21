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21 июля 2025 в 00:49

Очевидцы сообщили о взрывах на территории Ростовской области

SHOT: серия взрывов раздалась в Шахтах и Новошахтинске под Ростовом-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах на территории Ростовской области. По данным канала, жители Шахт и Новошахтинска говорят о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы раздались около полуночи 20 июля. Канал дополнил, что атаки спровоцировали пожар в поселке Каменоломни (граничит с Шахтами). Источники SHOT уточнили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Канал информирует, что люди из разных районов Ростовской области продолжают сообщать о громких звуках. Официальной информации о возможных нападениях пока не появлялось.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской и Орловской областями. Работа была проведена 20 июля в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени. Согласно данным военного ведомства, воздушные цели нейтрализованы над пятью регионами страны.

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