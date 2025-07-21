ПВО сбили 43 украинских дрона над пятью регионами России Минобороны РФ: силы ПВО сбили 43 украинских дрона над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями.

Работа была проведена в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени. Согласно данным военного ведомства, воздушные цели нейтрализованы над пятью регионами страны.

Уничтожено 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 14 БПЛА — над территорией Орловской области, — указано в сообщении.

Московский регион отразил атаку семи беспилотников, включая три аппарата, направлявшихся непосредственно к столице. Еще четыре БПЛА уничтожены в небе над Калужской областью и один — над Белгородской.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. На данный момент известно, что украинской стороной применялись ударные БПЛА.