В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель Пушилин: мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ на Донецк

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА, — написал Пушилин.

Ранее он сообщал, что российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении. Он добавил, что ВСУ сопротивляются, а Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются горячими точками. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Пушилин утверждал, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также полковник запаса Михаил Тимошенко рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться.