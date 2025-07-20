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20 июля 2025 в 22:24

В ДНР в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель

Пушилин: мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ на Донецк

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.

Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА, — написал Пушилин.

Ранее он сообщал, что российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на Константиновском направлении. Он добавил, что ВСУ сопротивляются, а Часов Яр и окрестности Дзержинска остаются горячими точками. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Пушилин утверждал, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Покровском (Красноармейск), Константиновкой и Великой Новоселкой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также полковник запаса Михаил Тимошенко рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться.

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