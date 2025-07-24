Системы ПВО сработали в Сириусе

На федеральной территории «Сириус» ночью были активированы системы противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Дмитрий Плишкин. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: отойти от окон и по возможности укрыться, чтобы минимизировать риски.

Друзья, работает ПВО. Всех прошу отойти от окон и, по возможности, укрыться, — написал глава местной администрации.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе в Краснодарском крае, заявил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин. Он призвал жителей воздержаться от поездок в этом районе.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что около пяти взрывов прогремело над Сочи, сработала система ПВО. Жители рассказали SHOT, что видели яркие вспышки над морем и слышали громкие хлопки в центральном районе, нескольких городах и ПГТ. Кроме того, SHOT выяснил, что в населенном пункте наблюдаются перебои в работе интернета. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны за три с лишним часа уничтожила 21 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Активная работа ПВО велась с 20:40 до 23:50 по московскому времени.