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24 июля 2025 в 01:00

ПВО сбила рой украинских дронов над Черным и Азовским морями

МО РФ: ПВО сбила 21 дрон над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российская система противовоздушной обороны за три с лишним часа уничтожила 21 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Активная работа ПВО велась с 20:40 до 23:50 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что из общего числа сбитых БПЛА 10 находились над Черным морем, девять — над Азовским морем и два — в воздушном пространстве Краснодарского края. Все сбитые беспилотники были самолетного типа.

Ранее стало известно о падении фрагментов уничтоженного беспилотника ВСУ вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве. По словам журналистов, обломки дрона ВСУ были найдены на расстоянии 500 метров от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, атаке БПЛА ВСУ подвергся населенный пункт Верхняя Криница в Запорожской области, в результате чего 14-летний подросток и его родители получили осколочные ранения. Их доставили в больницу.

Также три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск. Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, две женщины в момент налета находились на улице. Также в больницу с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии был доставлен мужчина.

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