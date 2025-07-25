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25 июля 2025 в 03:16

В Северной Осетии и других регионах СКФО ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Жителям региона рекомендуют следить за официальными обновлениями и соблюдать необходимые меры предосторожности.

На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план «Ковер», — написал глава региона.

Ранее Меняйло объявил о введении режима беспилотной опасности в Северной Осетии. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Также два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

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