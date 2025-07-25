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25 июля 2025 в 02:38

В Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников

Фото: Социальные сети

В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

В республике введен режим беспилотной опасности, — написал он.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Кроме того, два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

Ранее три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Новочеркасск. Как отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, две женщины в момент налета находились на улице. Также в больницу с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии был доставлен мужчина.

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