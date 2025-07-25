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25 июля 2025 в 05:10

Названо количество пострадавших из-за ударов ВСУ по Краснодарскому краю

Кондратьев: два человека получили ранения из-за атаки ВСУ на Краснодарский край

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека получили легкие травмы в результате падения обломков украинских беспилотников в вагоны проходящего через город пассажирского поезда в Тимашевске Краснодарского края, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. Он добавил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб.

Двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию, — написал губернатор края.

Ранее Вениамин Кондратьев передавал, что в результате прошлой атаки Вооруженных сил Украины на регион два человека погибли, 11 пострадали. Тогда обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Тем временем в Херсонской области дрон ВСУ атаковал частный автобус, в результате три человека погибли. Губернатор региона Владимир Сальдо указал, что трагедия произошла в Голопристанском округе.

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