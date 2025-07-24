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24 июля 2025 в 03:56

В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

Меняйло: опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета. Оперативный штаб работает круглосуточно. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации, — написал Меняйло.

Ранее осколки сбитого БПЛА упали на территорию школы в Каче, об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях, а также легковой автомобиль, никто не пострадал.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предложил построить сплошной антидроновый рубеж от Балтийского до Черного моря, что позволило бы России защититься от налетов БПЛА со стороны западных стран. По его мнению, такой барьер сможет не только перехватывать дроны, но и в перспективе противостоять крылатым и гиперзвуковым ракетам.

БПЛА
атаки
ВСУ
Сергей Меняйло
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