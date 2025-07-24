Российские военные применили новые боеприпасы на Украине

Российские Воздушно-космические силы впервые применили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 для нанесения удара по объекту в Харькове, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что всего было выпущено по территории Украины два высокоточных снаряда. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Сообщается, что по цели были выпущены два высокоточных боеприпаса УМПБ-5 с фронтового бомбардировщика Су-34. Согласно данным Харьковской областной прокуратуры, дальность пуска нового оружия составила около 100 километров.

Ранее в России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. В пресс-службе правительства уточнили, что на полигоне отработали сценарии противодействия различным дронам. Отмечается, что испытания проводились в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям.

До этого Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4. Новый вид вооружения был показан на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле.