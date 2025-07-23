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23 июля 2025 в 11:56

Турция разработала гиперзвуковое оружие

Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun

Фото: roketsan.com

Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4, сообщает агентство Anadolu. По его данным, новый вид вооружения был показан на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле.

Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4 на международной оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле. Она представляет собой гиперзвуковую версию ракеты Tayfun, самой дальнобойной отечественной баллистической ракеты Турции, — говорится в материале.

Новая модификация Tayfun весит более семи тонн и обладает многоцелевой боевой частью. Согласно заявлению разработчиков, ракета развивает скорость больше пяти махов и способна поражать разные стратегические цели — от комплексов ПВО до военных ангаров. Длина снаряда около 10 метров, диаметр 938 миллиметров.

Ранее в России прошли испытания перспективных лазерных систем противодействия беспилотникам. В пресс-службе правительства уточнили, что на полигоне отработали сценарии противодействия различным дронам. Отмечается, что испытания проводились в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям.

Турция
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