«Плохие новости для ВСУ»: военкор озвучил успехи ВС РФ в Красноармейске Военкор Котенок: ВС России закрепились в городской черте Красноармейска

Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что ВСУ получили «плохие новости» из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР — там закрепились российские военные. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На исходе четверга (24 июля. — прим. NEWS.ru) плохие новости для противника из Покровска и Купянска. По оперативным данным, русским подразделениям удалось закрепиться в городской черте Покровска, — написал журналист.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ продолжают совершать атаки на стыке Курской и Сумской областей, однако прорвать линию обороны армии РФ не удается. По его словам, речь идет о боевых действиях в Теткинском и Глушковском районах.

До этого он информировал, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. В настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны, уточнил он.

Также Марочко информировал, что подразделения ВС РФ сумели закрепиться на новых позициях в лесу у населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Кроме того, российские войска заняли порядка 3 га территории у Петропавловки, добавил он.