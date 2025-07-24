Российские военные ударили по штабу ВСУ в Херсоне Сальдо: военные ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. В момент удара в здании проходило совещание офицеров Вооруженных сил Украины и представителей полиции из Николаева.

Сегодня был произведен точный авиаудар по зданию бывшего Главного управления МВД в Херсоне. В момент атаки там находились офицеры ВСУ и сотрудники украинской полиции, — написал глава региона.

Губернатор также отметил, что, согласно записям объективного контроля, украинские военные попытались эвакуироваться, но их транспортные средства были уничтожены. Таким образом были ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ, подытожил Сальдо.

Ранее российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.

Прежде западные СМИ сообщили, что применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов. За последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года.